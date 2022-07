Muore sui binari, treni fermi tra San Romano e Cascina

Il corpo di un ragazzo di 32 anni originario del Senegal ma residente a Pontedera è stato trovato nel pomeriggio di oggi 4 luglio al Villaggio Piaggio, nei pressi del sedime ferroviario.

La linea ferroviaria è interrotta tra San Romano e Cascina per consentire le operazioni di soccorso. Secondo una prima ricostruzione di vigili del fuoco di Cascina subito intervenuto e delle forze dell’ordine, il giovane sarebbe stato investito da un treno in transito. Sono in corso i rilievi per stabilire la dinamica del decesso.

(notizia in aggiornamento)