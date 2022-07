Scontro tra auto e furgone sulla FiPiLi: intervengono i vigili del fuoco

Altro incidente sulla FiPiLi. Lo scontro è avvenuto nella giornata di oggi (4 luglio), tra Scandicci e Lastra a Signa direzione mare, con due veicoli coinvolti: una vettura e un furgone.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno effettuato la messa in sicurezza del tratto. Al momento dell’intervento gli occupanti erano già fuori dai veicoli. Sulla strada di grande comunicazione verso il mare è stata momentaneamente istituita l’uscita obbligatoria a Lastra a Signa.

In contemporanea, il distaccamento dei vigili del fuoco di Empoli sta intervenendo in via Giotto (Empoli) per un altro incidente stradale.