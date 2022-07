Erano al bar, carabinieri riconoscono un ricercato e lo arrestano

Due carabinieri liberi dal servizio riconoscono ricercato; arrestato un 27enne.

A Cecina, nella nottata appena trascorsa, i due militari del Radiomobile della Compagnia carabinieri di Volterra, liberi dal servizio ed intenti ad effettuare una consumazione in un bar della cittadina tirrenica, hanno riconosciuto un 27enne, destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere emessa a marzo 2022 dal gip di Livorno in ordine ai reati di rapina, commessa nell’ottobre 2020 ai danni dell’ufficio postale di Sassetta, furto aggravato e violenza privata.

L’uomo, bloccato dai militari, è stato tratto in arresto ed accompagnati al carcere di Livorno, a disposizione dell’autorità giudiziaria.