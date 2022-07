Incidente a Capanne, 32enne in ospedale

Un ragazzo di 32 anni è rimasto ferito in un incidente successo nel pomeriggio di oggi 6 luglio a Capanne di Montopoli Valdarno. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli con codice rosso.

Ma è entrato in triage già in giallo, quindi le sue condizioni non destano particolare preoccupazione al momento.

(notizia in aggiornamento)