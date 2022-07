Una persona di 63 anni è morta nel pomeriggio di oggi 6 luglio in un grave incidente frontale sulla variante alla Sr 436 a San Pierino, tra San Miniato e Fucecchio.

Secondo prime e sommarie informazioni, per cause e con dinamica in corso di accertamento, a scontrarsi sono state un’auto e un tir, poco prima delle 16. Uno dei due mezzi potrebbe aver invaso la carreggiata opposta, non è escluso a causa di un malore.

Sul posto, oltre al personale sanitario inviato dal 118, ci sono anche i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli e la polizia municipale dell’Empolese Valdelsa. Inviata anche l’autogru dal distaccamento di Firenze ovest anche se, all’arrivo dei pompieri, gli occupanti dei veicoli coinvolti nell’incidente (una Mini e un camion) erano già presi in carico dal personale del 118. Per uno di loro, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Per consentire l’espletamento dei rilievi di legge da parte della polizia locale, il tratto della 436 variante all’abitato di San Pierino è stato chiuso all’altezza della rotatoria su via Battisti, lato Fucecchio e a quella su via delle Viole lato San Miniato. La chiusura si protrarrà fino al termine dei rilievi e rimozione dei due veicoli coinvolti. Il traffico è deviato all’interno della frazione.

Quel tratto di strada che comprende il secondo ponte sull’Arno, prima di competenza Anas e poi passato alla Città Metropolitana, venne inaugurato nel giugno del 2012 e mai si erano verificati fino ad oggi incidenti di questo rilievo.

(notizia in aggiornamento)