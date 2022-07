Si è appena schiacciato un dito, ma per soccorrere il bambino al campo solare di Santa Croce sull’Arno sono scattati tutti i protocolli e al PalaParenti, gestito dai Lupi Volley che sono del tutto estranei ai fatti, sono arrivati vigili del fuoco e carabinieri, oltre all’ambulanza che ha portato il piccolo all’ospedale San Giuseppe di Empoli per accertamenti.

A quanto si apprende, il bambino stava giocando sotto la custodia degli animatori quando si è avvicinato a un carrellino transpallet, di quelli per sportare le bottiglie d’acqua e in un attimo si è stretto la punta di un dito, all’altezza dell’unghia.

Foto 3 di 6











Come atto dovuto e per gli opportuni accertamenti, sul posto sono arrivati i carabinieri. Arrivato anche il presidente dei Lupi Piero Conservi per sincerarsi delle condizioni del piccolo.