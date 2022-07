Scontro tra bici, bambino finisce in ospedale

Per fortuna aveva il caschetto da bici in testa correttamente allacciato. Il bambino di 8 anni, comunque, è stato trasportato all’ospedale San Giuseppe di Empoli in seguito a una caduta dalla bicicletta.

E’ successo intorno alle 19,30 di ieri 6 luglio. Il piccolo era in sella alla sua bicicletta in via Cavane a La Catena di San Miniato quando, con dinamica e per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’altra bicicletta ed è caduto, sbattendo la testa. Il caschetto ha attenuato il colpo e per fortuna le conseguenze non sono sembrate gravi.

E’ rimasto comunque in osservazione.