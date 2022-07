“Vi benedico la casa e vi lascio i santini”, ma deruba i due anziani

Un arresto il flagranza per furto in abitazione.

Nella mattina di ieri, 5 luglio, i carabinieri della Stazione di Scandicci hanno tratto in arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di furto in abitazione una donna, 65enne, di origini siciliane e proveniente dalla provincia di Roma.

La donna aveva poco prima avuto accesso ad un appartamento riuscendo a carpire la buona fede dei due anziani residenti con il pretesto di “benedire” l’abitazione con dell’acqua definita “santa” ed alcuni “santini”.

Approfittando di un momento di distrazione e di minore vigilanza, la stessa era entrata nella camera da letto e iniziava a rovistare nei cassetti. Scoperta da uno dei due anziani, la donna ha tentato di darsi alla fuga ma è stata prima fermata da un vicino di casa che era accorso sentendo le grida della vittima, e poi bloccata dai carabinieri tempestivamente intervenuti.

I successivi accertamenti consentiva di rinvenire tre anelli di proprietà dei due anziani. Tratta in arresto, la stessa veniva prima trattenuta presso la camera di sicurezza e poi associata alla casa circondariale di Sollicciano a disposizione dall’autorità giudiziaria.

Sempre ieri, nella serata, i carabinieri della stazione di Montelupo Fiorentino hanno arrestato un uomo in ottemperanza ad un ordine di esecuzione di detenzione domiciliare emesso dalla procura generale della Corte di Appello di Lecce.

I militari hanno rintracciato e tratto in arresto il quarantacinquenne, ritenuto responsabile del reato di truffa, commesso nella provincia di Brindisi nel 2008. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato quindi tradotto presso la propria abitazione, dove dovrà scontare una pena detentiva di sei mesi.