Beccato all’aeroporto di Pisa con 36500 euro non dichiarati nel bagaglio a mano

Ancora soldi non dichiarati, scoperti dai funzionari dell’Adm e dalla fiamme gialle all’aeroporto di Pisa.

Nell’ambito del contrasto alle violazioni della normativa valutaria, i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Pisa, in servizio alla Sezione operativa territoriale dell’aeroporto Galilei” di Pisa, in collaborazione con il gruppo della guardia di finanza di Pisa, hanno rinvenuto denaro contante non dichiarato per un valore complessivo di 36.500 euro.

Il denaro è stato rinvenuto nel bagaglio a mano, occultato tra gli effetti personali di un cittadino russo con residenza in Estonia in partenza per la Polonia.

Il passeggero non si è avvalso del pagamento dell’oblazione immediata previsto dall’articolo 7 comma 1 del decreto legislativo 195/2008, quindi gli accertatori hanno provveduto al sequestro per un controvalore pari a 13.275 euro.