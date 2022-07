Incidente mortale a San Pierino, disposta l’autopsia sul corpo di Moreno Nencioni

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Moreno Nencioni, l’uomo di 62 anni che ha perduto la vita nell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri (6 luglio) sulla variante della regionale 436 a San Pierino di Fucecchio.

Il magistrato che ha in carico il fascicolo, e che ha disposto il sequestro dei veicoli, vuole quindi vederci chiaro sulla dinamica dell’incidente che ha visto coinvolte la Mini guidata dal pensionato fucecchiese ed un Tir che si sono scontrati nel tratto compreso tra la rotonda di via Battisti e quella di via delle Viole nel tratto sovrastante via Ponzano.

Uno scontro terribile nel quale il conducente della Mini, molto conosciuto e stimato a Fucecchio, ha lasciato la vita dopo poco che erano iniziate le manovre di soccorso. Dei rilievi e dei relativi accertamenti di legge si è occupata la polizia locale dell’Unione dei Comuni che ha ascoltato anche alcuni testimoni.

Nencioni era molto conosciuto a Fucecchio dove ha lavorato per trentacinque anni all’ufficio protocollo del Comune. In tanti amici e colleghi, appresa la notizia, hanno lasciato sui social un messaggio di saluto a quel “ragazzone” che ogni mattina si recava all’ufficio postale a consegnare e riprendere la corrispondenza per poi provvedere alle fascicolazione e predisposizione delle pratiche che gli venivano assegnate. Era molto stimato e rappresentava per i colleghi un punto di riferimento. Da un paio di anni era in pensione.

Proprio i dipendenti del Comune e la giunta con un messaggio sul sito dell’ente hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del “caro Moreno Nencioni per tanti anni prezioso collega dell’ufficio protocollo che ieri ha perso la vita in un incidente stradale sulla strada regionale 436”.

Solo dopo l’esito dell’autopsia la salma potrà essere restituita ai familiari per le esequie