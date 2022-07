Tentata rapina in banca: bandito incastrato dalle telecamere finisce in cella

Rapina in banca: arrestato un cittadino italiano in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I carabinieri di Scandicci, supportati in fase esecutiva dai colleghi della Compagnia di Paternò, in Sicilia, a conclusione di una mirata attività investigativa, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Ttibunale di Firenze a carico di un 41enne siciliano, dimorante nella provincia di Catania che, secondo quanto emerso dalla indagini, coordinate dalla procura della Repubblica il 5 aprile 2022 avrebbe tentato di eseguire la rapina in danno della filiale dell’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena di via Pisana in Scandicci.

Gli inquirenti sono arrivati all’identificazione dell’uomo grazie a una serrata attività investigativa “tradizionale” che ha contemplato l’analisi approfondita dei sistemi di videosorveglianza cittadini e della banca stessa e lo sviluppo delle indicazioni raccolte dalle testimonianze sulla scena del crimine.

I gravi indizi di colpevolezza raccolti hanno consentito alla procura della Repubblica fiorentina di richiedere e ottenere dal competente gip la misura cautelare che è stata eseguita dai crabinieri della Compagnia di Paternò.

Nel corso della perquisizione eseguita durante le operazioni di arresto sono stati rinvenuti elementi investigativi pregnanti tra i quali capi di vestiario identici a quelli indossati dall’autore della tentata rapina.

Il procedimento penale nei confronti dell’odierno indagato è attualmente pendente in fase di indagini e l’effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo e non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche a suo favore.