Fulmini, grandine e vento: notte da incubo per mezza Toscana

Notte da incubo in gran parte della Toscana. Con fulmini, pioggia, grandine e vento fortissimo che hanno interessato Firenze, Prato, Siena e Arezzo.

Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per alberi e cornicioni crollati.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, a seguito della perturbazione meteorologica avvenuta intorno alle alle 22,30 a Firenze, sono intervenuti anche nei comuni di Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello, Fiesole, Bagno a Ripoli, Vicchio, Scarperia, Rufina, Impruneta, dove hanno lavorato per diverse chiamate, con richieste di soccorso.

Alberi caduti in strada o su spazi privati, rami pericolanti e per dissesti statici come cornicioni, tende pericolanti.

Oltre a questa tipologia di intervento ci sono stati interventi ordinari, come i soccorsi a persona, incendi dove la squadra del distaccamento di Petrazzi è stato impegnato a spegnere il fuoco divampato tra le sterpaglie nel comune di Certaldo Via Quercitella.