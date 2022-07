In strada con ascia e coltello spaventa i passanti

Il miracolo è che nessuno si sia fatto male, neppure lui. Evidentemente l’intenzione del 60enne di Pontedera non era quella. I passanti però, non potevano saperlo e terrorizzati hanno chiamato le forze dell’ordine. L’uomo, nel pomeriggio di ieri 7 luglio, è sceso in strada nei pressi del ponte napoleonico in mutande ma con ascia e coltello e ha minacciato una persona, a caso, la prima che gli è passata davanti.

Per fortuna il malcapitato ha schivato i colpi, è scappato ed è pure riuscito a convincere l’aggressore a lasciare a terra le armi. A quel punto, ormai disarmato, è entrato in un negozio ed è lì che i carabinieri e gli agenti della polizia locale intervenuti lo hanno trovato, bloccato e affidato alle cure del personale sanitario.