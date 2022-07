Incidente in FiPiLi, un’ora di marcia tra Santa Croce e Montopoli

Un mezzo che procedeva in direzione Firenze sulla strada di grande comunicazione è finito contro il guard rail poco prima di Montopoli Valdarno. Lo spartitraffico è finito nella corsia in direzione Pisa e così si stanno formando lunghe code in entrambe le direzioni.

Il tempo di percorrenza in FiPiLi tra Santa Croce sull’Arno e Montopoli è al momento di un’ora. Oltre al normale traffico di un sabato di luglio verso il mare quindi, c’è un cantiere che riduce le carreggiate.

In difficoltà anche la viabilità alternativa, in particolare la Tosco romagnola.