Coronavirus, altri 88 contagiati nei comuni del Cuoio

Sono 440 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Pisa.



Nei comuni del Cuoio sono 88: 17 a Santa Maria a Monte, 30 a San Miniato, 10 a Montopoli, 10 a Castelfranco, 15 a Fucecchio, 6 a Santa Croce sull’Arno

In Toscana sono 1.259.519 i casi di positività al Coronavirus, 3824 in più rispetto a ieri (949 confermati con tampone molecolare e 2.875 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.170.508 (92,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2558 tamponi molecolari e 15227 tamponi antigenici rapidi, di questi il 21,5% è risultato positivo. Sono invece 5063 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,5% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 78781, +3% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 651 (12 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (stabili).

Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 97 anni di Livorno.

L’età media dei 3824 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 28% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (949 confermati con tampone molecolare e 2875 da test rapido antigenico). Sono 349943 i casi complessivi ad oggi a Firenze (957 in più rispetto a ieri), 85335 a Prato (240 in più), 99807 a Pistoia (303 in più), 61504 a Massa (169 in più), 132718 a Lucca (408 in più), 146279 a Pisa (440 in più), 112165 a Livorno (350 in più), 113934 ad Arezzo (306 in più), 89968 a Siena (415 in più), 67311 a Grosseto (236 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 1556 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 1311 nella Nord Ovest, 957 nella Sud est.

Complessivamente, 78130 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2.258 in più rispetto a ieri, più 3%).

Le persone complessivamente guarite sono 1.170.508 (1553 in più rispetto a ieri, più 0,1%).