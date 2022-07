Incendio minaccia un allevamento di maiali

Le cause che hanno scatenato l’incendio sono ancora in corso di accertamento. Ma il bilancio dell’incidente successo oggi 11 luglio poteva essere ben peggiore. Le fiamme divampate a Peccioli, in via Molino di Carfalo, infatti hanno minacciato un allevamento di suini.

A bruciare, a quanto si apprende, sono state invece soltanto sterpaglie. Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pisa.

Sul posto hanno operato 2 squadre, 2 autobotti e mezzi fuoristrada e personale Aib della Regione.