“Stima e gratitudine per quel ragazzone dell’Ufficio Protocollo del Comune di Fucecchio. Per la sua operosità e per la sua bontà, perché resti sempre nei nostri cuori”. Sono le parole che oggi (11 luglio) il parroco della chiesa Santa Maria delle Vedute a Fucecchio, don Giorgio Ruzdky, ha dedicato a Moreno Nencioni durante l’omelia delle esequie funebri.

Le ha celebrate difronte ai parenti, ai molti amici e ai tanti dipendenti comunali con i quali lo sfortunato 62enne, morto in un incidente stradale contro un tir (qui la notizia) ha condiviso il lungo percorso professionale. Presenti per l’amministrazione comunale l’assessore Emiliano Lazzeretti ed il segretario comunale Simone Cucinotta.

Nencioni ha perso la vita lo scorso 6 luglio a seguito di un tragico incidente avvenuto sulla variante alla Sr 436 della cui dinamica si sta occupando la polizia locale dell’Unione dei Comuni. Un malore, sembra l’ipotesi più accreditata, avrebbe fatto perdere all’ex dipendente comunale il controllo dell’auto condotta, che si è poi schiantata contro un Tir.