Il caso Scimmi torna in tribunale: appello nel 2023

La sorella di Sara Scimmi, 19 anni, aveva detto che non si sarebbero fermati (leggi anche). Ora il Pm ha fatto appello all’assoluzione del camionista di Santa Maria a Monte che investì la giovane di Castelfiorentino nel 2017 in quanto in primo grado fu riconosciuto non colpevole perché, secondo i giudici, non c’era prova che la ragazza fosse viva quando le ruote del mezzo pesante la schiacciarono, quindi poteva essere già morta.

Nel prossimo 2023, il processo sarà in corte d’appello. Secondo la pubblica accusa infatti, mancano elementi che confortino l’investimento da parte di un altro veicolo, come un’automobile, che avrebbe lasciato pezzi sul luogo dell’incidente.