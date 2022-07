Il centro di Pisa al setaccio: la polizia intervenuta anche per un’auto andata a fuoco

Nuovo servizio interforze a Pisa, con l’ausilio di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, coordinato dalla questura alla stazione e in centro.

Ieri, 12 luglio, sono stati controllati 23 veicoli e identificate 52 persone, controllati diversi cittadini stranieri, tutti comunque in regola con la normativa sul soggiorno nel territorio dello Stato.

Nel pomeriggio una volante è intervenuta in via Galluzzi in ausilio ai vigili del fuoco per l’incendio di un’autovettura Lancia Y, parcheggiata all’interno dell’area condominiale. Avvisata la proprietaria del mezzo, questa ha riferito che l’auto era inutilizzata da parecchio tempo e che era priva di batteria e di carburante. Il capo squadra dei pompieri, dopo aver domato le fiamme, ha riferito che le cause dell’incendio al momento erano da accertare.

Nella notte, poco dopo le 3,30, un’altra volante, in Piazza dei Cavalieri. ha proceduto al controllo di un cittadino bengalese 34enne, residente a Pisa e regolare con il soggiorno: gli è stata contestata la relativa violazione amministrativa perché responsabile del possesso ai fini della vendita di bevande alcoliche. Le 25 bottiglie di birre trovate in suo possesso sono state poste in sequestro amministrativo.