Santa Maria a Monte, Parrella positiva al covid

Mancherà dal municipio per un po’, anche se non smetterà di lavorare promette. La sindaco di Santa Maria a Monte Ilaria Parrella è risultata positiva al coronavirus. Difficile scampargli in questo nuovo tempo senza mascherine né restrizioni, in cui esplodono gli eventi rimasti chiusi nei cassetti per due anni e la voglia di abbracciarsi è tanta. Per questo, invece, serve ancora più attenzione.

Così è toccata anche a lei, che se la sta cavando con un po’ di febbre, stanchezza e tosse. A chi l’avesse incrociata in questi giorni e si sentisse addosso un po’ di malessere è consigliato farsi un tampone, così da evitare altri contagi.

“Non sarò fisicamente in comune nei prossimi giorni – intanto spiega – ma sarò collegata per via telematica da casa con gli uffici comunali e l’attività del sindaco non subirà rallentamenti. Non potrò effettuare il ricevimento in presenza o partecipare alle iniziative sul territorio, alcune saranno rimandate” ma a quelle irrimandabili parteciperanno gli assessori.