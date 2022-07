Sterpaglie a fuoco a Fucecchio

Oggi 13 luglio, i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli sono intervenuti intorno alle 16,30 nel comune di Fucecchio in via Umberto Giordano, per l’incendio di sterpaglie. Sul posto 2 automezzi e 7 unità. Diversi gli incendi divampati nel pomeriggio di oggi anche in altri territori.

Oltre a San Miniato (questo).

La squadra del distaccamento di Petrazzi, è intervenuta alle 16,10 nel comune di Castelfiorentino in via Leonardo da Vinci, per l’incendio di un furgone nel parcheggio del supermercato. Sul posto anche il supporto dell’autobotte giunta dal distaccamento di Empoli. Non ci sono persone rimaste coinvolte.

I vigili del fuoco raccomandano a tutti i cittadini di porre grande attenzione al rispetto delle normative vigenti e di mettere in atto comportamenti virtuosi di prevenzione, in modo da contribuire ad abbassare il rischio di incendi di vegetazione e di bosco.