Finti tecnici dell’acqua tra Cuoio e Pontedera

Qualche giorno fa era successo nelle campagne di San Miniato. Ieri 13 luglio, approfittando del maxi intervento in corso di Acque, a Pontedera. Sono di nuovo in azione i “finti tecnici” che girano per le case dicendo di aiutare i malcapitati che invece cercano di raggirare e derubare.

I falsi operatori dicono di dover controllare le condutture o propongono contratti e offerte commerciali. Ma se la scusa cambia, il raggiro è lo stesso: entrano in casa, uno esce dal campo visivo della vittima e quando i due se ne vanno, con loro sono spariti anche soldi o oggetti preziosi. Quel che resta è quel senso di impotenza e di frustrazione che deriva dall’essere consapevoli di esserci cascati.

Nonostante i frequenti appelli di Acque e delle forze dell’ordine, che invitano a non fare entrare nessuno in casa. E allora ripetere giova: basta fare una telefonata al 112 per veder sparire i banditi. E, se restano lì, saranno le forze dell’ordine a dirvi cosa vogliono.