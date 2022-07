Il cavallo gli sferra un calcio: colpito al torace finisce in ospedale

L’uomo, un 41enne straniero, è finito all’ospedale di Cisanello, portato in codice giallo all’ospedale pisano dai mezzi del 118 intervenuti sul posto. Per cause e con dinamica ancora da chiarire, infatti, è stato colpito al torace da un cavallo.

L’animale gli ha sferrato un calcio. L’incidente è successo nella mattina di oggi 14 luglio a Vecchiano.