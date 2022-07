Fuoco in FiPiLi

Nel pomeriggio di oggi 14 luglio dei rifiuti sono andati a fuoco lungo la strada di grande comunicazione, tra Empoli e San Miniato in direzione mare. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale per consentire l’intervento in sicurezza. Nella stessa zona e più o meno nello stesso momento, anche un veicolo è andato a fuoco ma non è al momento chiaro se i due eventi siano o no correlabili.

Se, cioè, quella merce potrebbe essere stata scaricata dal furgone in fiamme (ma sarebbe strano che sia stata lasciata lì a bruciare), se le fiamme siano partite dal veicolo per poi coinvolgere questi oggetto o se, ancora, i due incendi siano scoppiati in tempi e modi diversi in luoghi diversi.

Di certo le alte temperature e la siccità non hanno aiutato e se quei rifiuti fossero stati a bordo della FiPiLi, ci sarebbe chiara la mano dei soliti incivili che farebbero prima a chiamare il gestore dei rifiuti per un ritiro che a caricarsi in automobile le cose da abbandonare dove capita.

In una giornata già segnata, nel Cuoio, dal traffico per un grosso incidente in FiPiLi che ha congestionato anche la viabilità alternativa (qui l’articolo).

(notizia in aggiornamento)