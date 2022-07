Incidente all’alba, questa mattina (14 luglio), intorno alle 5, sulla FiPiLi.

Sul posto, all’uscita di Pontedera, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Cascina e Pontedera, coadiuvate dall’autogru di Pisa.

Un tir autocisterna che trasportava farina si è ribaltato. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un’autovettura che non ha potuto evitare l’impatto. Il conducente dell’auto è illeso, mentre l’autista del mezzo pesante è stato estratto dalle lamiere ed affidato alle cure del 118.

Le squadre sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza il mezzo, la circolazione sul tratto procede sulla sola corsia di marcia su entrambe le carreggiate per permettere di rimuovere il mezzo pesante dalla carreggiata. Durante l’operazione è stato necessario chiudere del tutto il tratto di strada interessato dalle operazioni