Bisarca si ribalta alla rotatoria, in tilt la Sarzanese Valdera

Una bisarca si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento sulla via Sarzanese Valdera, a Calcinaia. L’incidente, avvenuto alla rotatoria dopo il Boccaccio, in direzione Pontedera, ha provocato subito disagi per il traffico che è stato deviato nel centro del paese e poi sulla Tosco Romagnola, via ponte napoleonico. ribaltata sulla sarzanese valdera per cause al vaglio a calcinaia. Traffico pesante bloccato, traffico veicolare deviato nel centro di calcinaia e poi sulla tosco romagnola via ponte napoleonico.