Si ammala dopo il vaccino, 16enne di Pisa dovrà essere risarcito

Un ragazzo di 16 anni da tempo residente a Pisa dovrà essere risarcito per i danni da vaccinazione anti covid. Lo fa sapere Codacons, che sta seguendo la famiglia. Secondo quanto riferisce l’associazione dei consumatori, è stata riconosciuta “la correlazione tra la somministrazione del vaccino e i danni alla salute riportati”.

E’ stato il dipartimento militare di medicina legale di La Spezia a scrivere la relazione sul nesso causale tra la vaccinazione e la trombocitemia autoimmune riportata dal ragazzo a distanza di poche settimane dalla somministrazione di una dose di vaccino anti covid Moderna. Il ragazzo, stando alla ricostruzione, è uno sportivo che ha sempre goduto di ottima salute. Fino al mese successivo alla somministrazione, quando ha notato puntini rossi su braccia e gambe.

Le analisi mediche e la perizia del Dipartimento militare di medicina legale dà anche il via libera in modo formale al risarcimento in favore del ragazzo. La cifra è da quantificare.