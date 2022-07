Tamponamento tra 12 auto in FiPiLi

Una si è ribaltata ma sono 12 in tutto le auto coinvolte in un maxi tamponamento, avvenuto in FiPiLi nella mattina di oggi 16 luglio. Erano le 9 circa sulla strada di grande comunicazione quando, tra Pontedera e Ponsacco in direzione mare è successo l’incidente.

I vigli del fuoco con il personale sanitario inviato dal 118 sta provvedendo a soccorrere alcuni feriti, fortunatamente non gravi.

La FiPiLi direzione mare è stata chiusa temporaneamente per consentire le attività di soccorso e la messa in sicurezza.

Al momento la strada di grande comunicazione è aperta, con il traffico molto rallentato e code tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull’Arno. L’uscita consigliata per chi va verso il mare è Santa Croce, ma le code sono in aumento quindi forse è meglio uscire già prima o il rischio è di entrare già in coda.

Presto quindi, potrebbe essere in difficoltà anche la viabilità alternativa.