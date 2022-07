Beccati con la droga: un denunciato e un segnalato

Due giovani trovati in possesso di marijuana: uno denunciato e l’altro segnalato alla prefettura.

Nella notte appena trascorsa i carabinieri della Stazione di Vinci hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo di venti anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, e segnalato un altro, di anni ventidue, alla prefettura di Firenze per detenzione per uso personale.

I militari stavano effettuando un servizio di pattuglia nel territorio quando hanno notato i due a bordo di un’autovettura, sottoponendoli a controllo.

Il loro atteggiamento ha allarmato i carabinieri, i quali hanno dunque proceduto ad ispezione personale e veicolare.

I due venivano trovati in possesso, ciascuno, di un piccolo arnese per la tritatura della marijuana, contenente circa 0,20 grammi di sostanza; all’interno dell’automobile, di proprietà del ventiduenne, venivano inoltre rinvenuti due barattolini di vetro contenenti complessivamente circa 0,70 grammi della medesima sostanza.

I carabinieri hanno quindi perquisito le case dei due controllati e, nella camera del ventenne, venivano rinvenuti ulteriori 105 grammi di marijuana, unitamente ad un bilancino di precisione e ad altro materiale per il confezionamento della stessa.

Quest’ultimo è stato quindi denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Firenze, mentre l’altro è stato segnalato alla Prefettura di Firenze