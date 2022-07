Nuovi controlli a Pisa e sul litorale: al setaccio vetture, persone e locali: un arresto

Nuovi controlli nel centro di Pisa e sul litorale contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e la vendita abusiva di bevande alcoliche

Nel corso del servizio sono stati complessivamente controllati 12 veicoli e 5 locali, nonché identificate 66 persone una delle quali è stata tratta in arresto in flagranza di reato.

Una volante è intervenuta in viale Gramsci, sotto i portici, bloccando un cittadino senegalese 42enne visto aggirarsi in zona, notoriamente frequentata anche da spacciatori, con fare sospetto. Il “pusher”, peraltro ben noto ai poliziotti n quanto già arrestato per spaccio di stupefacenti, è stato perquisito e trovato in possesso di un pacchetto di sigarette con all’interno 10 confezioni in cellophane, già pronte per lo spaccio al dettaglio, contenenti hashish dal peso complessivo di 12 grammi ed è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Di tutto veniva informato il pm di turno, il quale disponeva il giudizio per direttissima. Dopo aver trascorso la notte in questura, ieri, 16 luglio, è stato portato in tribunale dove il giudice ha convalidato l’ arresto e, a seguito della presentazione della richiesta dei termini a difesa, ha rinviato il processo e sottoposto lo spacciatore alla misura cautelare dell’ obbligo di presentazione alla pg. Questo ennesimo arresto è il frutto della costante attenzione riposta sull’ hot spot della zona della stazione, dove solo nell’ ultimo mese e mezzo sono stati effettuati 10 servizi di controllo straordinario del territorio, in aggiunta alla pattuglie già ordinariamente presenti h 24, che ha portato alla identificazione di centinaia di cittadini stranieri, tra cui alcuni extracomunitari in posizione irregolare accompagnati ai Cpr per la definitiva espulsione dal territorio dello Stato, da ultimo un tunisino 25enne accompagnato ieri al Centro di Rimpatrio di Potenza; nonché all’ arresto in flagranza, sovente per spaccio, da parte della squadra volanti e della Sezione narcotici della Mobile di 8 persone(11 quelli denunciati a piede libero), proprio per infrenare lo spaccio di strada in quella zona, che continuerà ad essere “sorvegliata speciale” da parte della Polizia di Stato.

Una volante, a San Giuliano Terme, dopo la segnalazione di un incidente tra tre vetture con tamponamento a catena, ha identificato il conducente del veicolo responsabile del tamponamento, avvenuto in prossimità del semaforo con luce rossa accesa nell’intersezione stradale con via delle Palanche, constatando che il medesimo potesse essere sotto effetto di sostanza alcoliche, è stato sottoposto ad alcol test, e infatti è risultato positivo con valore quasi doppio rispetto ai limiti di legge, pertanto si provvedeva alla denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, al ritiro della patente di guida e il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo.