Trovato con la cocaina e l’hashish e 700 euro in contanti: pusher in manette

Nel pomeriggio di ieri (16 luglio), i carabinieri della Compagnia Firenze Oltrarno hanno arrestato in flagrante un 22enne del Marocco ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, all’esito di un servizio perlustrativo di controllo del territorio svolto dai carabinieri della Stazione di Firenze Legnaia, transitando lungo via dell’Argingrosso, i militari lo hanno fermato e controllati, trovandolo con 9 involucri contenenti cocaina, dal peso complessivo di circa 6 grammi, e 1 involucro di hashish da meno di 1 grammo.

Successivi accertamenti hanno consentito di rinvenire nella sua disponibilità più di settecento euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti al momento provento dell’attività illecita di spaccio e pertanto posti sotto sequestro assieme alla sostanza stupefacente.

Trattenuto in camera di sicurezza, sarà giudicato nella mattinata di domani con rito direttissimo.