Garage a fuoco, paura a Montelupo Fiorentino

Fiamme in un garage adiacente ad un’abitazione questa mattina, 18 luglio, a Montelupo Fiorentino, in via Pulica

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli per spegnere il rogo.

Una squadra e due autobotti hanno contenuto il rogo.

L’incendio, ora, è sotto controllo e sono in corso le operazioni di minuto spegnimento successivamente verranno valutati i danni alla struttura. Non si segnalano persone rimaste coinvolte.