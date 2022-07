Ritrova la bicicletta rubata e chiama la polizia

Alle 9,50 di ieri mattina, 17 luglio, una pattuglia della squadra volanti è intervenuta in piazza del Pozzetto a Pisa in risposta a una cittadina che riferiva di aver ritrovato la propria bicicletta, rubata il 14 luglio in via Cattaneo.

Gli agenti sul posto, dopo aver verificato le caratteristiche della bici, analiticamente descritte in denuncia e identiche a quelle della bici individuata dalla richiedente, hanno provveduto al rinvenimento e alla restituzione della stessa alla legittima proprietaria.