La strada chiusa tra Ponte alla Navetta e Santa Colomba è rimasta chiusa per ore, per consentire la rimozione dei mezzi e i rilievi. L’incidente, nella mattina di oggi 18 luglio, è successo in una curva della strada che attraversa Paduletta, sulla via che collega Ponte alla Navetta alle 4 strade, in direzione Santa Colomba.

Coinvolti nell’incidente sono stati un camion per il trasporto dei rifiuti e un’auto, il cui conducente è rimasto ferito ma non in modo grave. Nel tentativo di evitare l’auto, secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo pesante avrebbe sbandato e si è appoggiato agli alberi che circondano la strada.

Foto 2 di 2



(notizia in aggiornamento)