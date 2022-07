Tenta il furto per due volte in poche ore con il complice, preso

Il proprietario di casa se li era trovati davanti mentre si era alzato, di notte, per andare a bere. I due stranieri avevano forzato una porta ed erano riuscii a entrare nell’appartamento, che credevano fosse vuoto, di Pisa nella notte tra sabato e domenica. Non è stato per lui difficile riconoscerli di nuovo, nel primo pomeriggio del giorno seguente, mentre si aggiravano in giardino, probabilmente per introdursi nella casa passando dallo stesso infisso.

Così, per la seconda volta nel giro di poche ore, l’uomo ha chiamato la polizia. Questa volta però, nel giro di altrettante poche ore, i due sono stati identificati e arrestati: sono un 37enne residente a Viareggio e un 43enne residente a San Miniato.

Erano da poco passate le 14 di ieri 17 luglio quando due pattuglie della squadra volanti della questura di Pisa sono state inviate con urgenza in zona San Francesco a Pisa, dove un residente aveva visto nel giardino della propria abitazione un soggetto extracomunitario che lui ha riconosciuto come l’autore di un pregresso tentato furto, accaduto nella notte tra sabato e domenica alle ore 3,30 circa.

In quell’occasione i due erano scappati, nonostante le ricerche in zona della Polizia. Nel pomeriggio di ieri, però, il residente con sua grande sorpresa aveva di nuovo intravisto uno dei due uomini che si era trovato davanti in casa la notte precedente, mentre aveva notato l’altro fare il palo dinanzi all’abitazione. Le volanti dopo aver raccolto una sommaria descrizione dei fuggitivi stavolta hanno rintracciato il primo, residente a Viareggio, mentre armeggiava con il proprio telefono, forse cercando di contattare il compare.

Gli agenti lo hanno bloccato e, con uno stratagemma, hanno indotto anche l’altro a dirigersi verso via Mario Lalli, dove lo hanno fermato. I due sono stati riconosciuti dalla vittima del tentato furto come gli autori di entrambi gli episodi e sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.

Nella mattina di oggi 18 luglio, l’arresto è stato convalidato. Per entrambi è stata fissata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.