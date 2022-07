Testata al collega durante la lite, il ragazzo è in carcere

Si trova in carcere da oggi 18 luglio, dopo la condanna definitiva per omicidio preterintenzionale, il ragazzo residente a Santa Maria a Monte che aveva colpito con una testata poi rivelatasi fatale un collega durante una lite. Il fatto era successo a Bientina l’8 mar 2018 (per saperne di più).

Nella mattina di oggi infatti, i carabinieri della stazione di Santa Maria a Monte hanno arrestato e condotto in carcere il ragazzo, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pisa.