Anziana rapinata in strada e ferita: caccia aperta al bandito

Anziana rapinata per strada, ieri sera (18 luglio) poco dopo le 21 in via Martini a Scandicci.

La donna, una 85enne, è stata aggredita da un bandito che le ha strappato dal polso l‘orologio.

La vittima, che ha cercato di resistere all’uomo, ha riportato ferite sia alle mani che ad un avambraccio.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, ma il malvivente, fuggito subito dopo il colpo, aveva fatto perdere le sue tracce dileguandosi.

Ora è caccia aperta al rapinatore.