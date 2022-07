Un inferno di fuoco. Si è esteso paurosamente nella notte il fronte di fuoco di un incendio boschivo che nella serata di ieri (18 luglio) era partito da Bozzano, nel comune di Massarosa. Le fiamme hanno interessato una vasta area collinare e alcune famiglie sono state evacuate per precauzione. In tutto circa 40 persone hanno dovuto abbandonare nella notte le loro case e in mattinata questo numero è salito a 50. Fortunatamente non ci sono feriti ma il bilancio, ancora provvisorio, parla di 80 ettari andati in fumo.

Nonostante il rapido intervento delle squadre di volontariato antincendio e dei vigili del fuoco, arrivati anche da Pisa come tanti volontari dell’antincendio boschivo, la zona impervia e le scarse vie di accesso hanno impedito il contenimento del fuoco. Il leggero vento di nord-est che ha soffiato tutta la notte non ha facilitato lo spegnimento e stamani le fiamme sono arrivate a minacciare alcune abitazioni presidiate dai vigili del fuoco.

La bretella Lucca- Viareggio è stata chiusa alla circolazione. E’ stato attivato il coordinamento assistito da parte del sistema regionale con impiego di personale specializzato e l’incendio è stato diviso in settori , in modo da stabilire le priorità di intervento e la migliore strategia per chiudere evento.

Sul posto sono in azione circa 50 vigili del fuoco della comando di Lucca cui sono giunti in aiuto colleghi da Firenze, Prato, Livorno, Massa, Pisa e Pistoia.

Quattro elicotteri e 4 Canadair operano in zona. A terra 12 squadre di volontariato antincendio e operai forestali sotto il coordinamento di 2 direttori operazioni, stanno operando con molta fatica per mettere in sicurezza le zone più pericolose e allontanare le fiamme dalle abitazioni. Sul posto opera anche una squadra Gauf che con azioni mirate e pianificate applicherà tecniche di controfuoco per ridurre il fronte di fiamma.

“Sono in constante contatto – ha detto il governatore della Toscana, Eugenio Giani – con la sala operativa per il vasto incendio in corso sulle colline di Massarosa. E’ un incendio terribile”.

“Le squadre dei soccorsi – ha detto il vice sindaco di Massarosa, Damasco Rosi – stanno facendo tutto il possibile per domare l’incendio che sta divorando le nostre colline, ma la situazione non è ancora sotto controllo. Evacuate circa 50 persone”.

Il fumo oltre ad avere inghiottito la Bretella è arrivato fino a Viareggio, depositando cenere sulla spiaggia. La buona notizia arriva a fine mattinata: alcune famiglie che erano state evacuate hanno potuto far rientro nelle abitazioni dove la vegetazione è stata distrutta dalle fiamme e che quindi sono in sicurezza.