Cresce la paura a Massarosa assediata da un inferno di fuoco ormai da 24 ore.

Il rogo, spinto dal vento maestrale, non dà tregua, spingendosi anche verso la lucchesia – chi abita nelle vicinanze dell’altopiano delle Pizzorne riferisce di essere accerchiato dal fumo – e il pisano.

Circa 50 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni – chi ospite da parenti, chi invece ha trovato accoglienza nel centro organizzato dall’amministrazione comunale nella scuola media vicino alla piscina – mentre mancano poche ore alla notte, quando i Canadair saranno costretti a fermarsi.

La Bretella resta chiusa, e il traffico è deviato sulla Firenze Mare.

Oltre 300 gli ettari di bosco andati in cenere, come ha riferito il presidente della Regione Eugenio Giani arrivato a Massarosa.

Segnalati incendi anche a Vecchiano, Capannoli, Calcinaia e Santa Croce sull’Arno. A Vecchiano, al confine con Viareggio, in particolare, i vigili del fuoco del comando i Pisa stanno lavorando da circa due ore, con ausilio di squadre volontarie e di un elicottero del Servizio Regionale Aib. Gli altri sono invece interventi risolti in poco tempo, per lo più sterpaglie ma a ridosso di aree boscate, che hanno comunque richiesto l’intervento di uomini e mezzi già oberati.