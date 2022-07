Scoppia incendio lungo la statale tra Calcinaia e Pontedera

Un vasto incendio è divampato e continua a propagarsi nei pressi della rotatoria sulla SS439 detta della “Sassa” che porta da una parte al Ponte alla Navetta e dall’altra al Ponte che congiunge Calcinaia e Pontedera. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, la polizia di stato, i carabinieri e la polizia locale.

L’incendio non è ancora domato e si rende necessario chiudere al traffico la rotatoria per mettere in sicurezza le persone.

“Si consiglia – spiega il comune – di prevedere una viabilità alternativa rispetto al tratto della SS439 che unisce Calcinaia e Pontedera”.