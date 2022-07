Apocalisse 4800, Coldiretti: sos per 500mila anziani

Con la nuova eccezionale ondata di calore portata dell’anticiclone africano Apocalisse 4800 con temperature anche superiore ai 40 gradi in molte città toscane sono a rischio oltre 500 mila anziani over 75 che più di altri soffrono e devono essere aiutati a resistere alle alte temperature, soprattutto per la scarsa attitudine a bere.

E’ quanto afferma Coldiretti Toscana nel sottolineare che i maggiori pericoli per la salute per gli anziani sono rappresentati dai colpi di calore e dalla disidratazione.

“Bisogna seguire prima di tutto alcune regole di buon senso e – sottolinea Coldiretti Toscana – ridurre al minimo le esposizioni ai raggi solari, specie nelle ore centrali della giornata, vestirsi con abiti leggeri chiari di cotone o in altre fibre naturali, fare docce tiepide, stare in luoghi ombreggiati, ma soprattutto difendersi con un’alimentazione con acqua e cibi rinfrescanti come frutta e verdura di stagione, ricche di potassio, calcio e ferro, indispensabili per rinvigorire l’organismo e reintegrare acqua e sali minerali persi con l’eccessiva sudorazione”.

“Ad accentuare i rischi sono anche gli sbalzi di temperatura sempre più frequenti con la diffusione dei climatizzatori in abitazioni e negozi per rinfrescare gli ambienti in una continua altalena dal caldo al freddo e viceversa che – spiega Coldiretti Toscana – può arrivare anche ai 10 gradi di differenza fra spazi all’aperto e interni. Per questo – suggerisce Coldiretti Toscana – è consigliabile evitare di uscire nelle ore più calde, evitare di restare sotto il soffio diretto dei condizionatori, idratarsi il più possibile e consumare pasti leggeri con molta frutta e verdura”.

Per contrastare gli effetti del caldo Coldiretti Toscana ha elaborato un vademecum da seguire per favorire il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, attraverso comportamenti corretti e una giusta alimentazione.

Ecco i consigli pratici: evitare di uscire di casa nelle ore più calde e comunque proteggersi eventualmente con cappello, occhiali da sole e creme adeguate, vestire con abiti leggeri, non aderenti, preferibilmente di fibre naturali per assorbire meglio il sudore e permettere la traspirazione della pelle, truccarsi in modo leggero e usare profumi di essenze naturali, mantenere fresca la casa con tapparelle e persiane chiuse, alle finestre esposte verso il sole. Chiudere le finestre durante il giorno e aprirle durante le ore più fresche della giornata per consentire il ricambio dell’aria, fare frequenti bagni e docce con acqua tiepida o bagnarsi viso e braccia con acqua fresca

limitare l’attività fisica o lavorativa all’aperto soprattutto nelle ore più calde, quando si parcheggia la macchina non lasciare mai, nemmeno per pochi minuti, persone o animali nell’abitacolo e, prima di riprenderla, è necessario aprire i finestrini e gli sportelli, evitare di consumare cibi con sodio in eccesso, per cui vanno banditi alimenti con curry, pepe, paprika e sale in abbondanza, ma anche salatini e piatti nei quali sia stato utilizzato dado da cucina, tutti alimenti che favoriscono l’insonnia, bere frequentemente e consumare frutta e verdura che sono fonte di vitamine, sali minerali e liquidi preziosi per mantenere l’organismo in efficienza e per combattere i radicali liberi, prodotti come conseguenza dell’esposizione solare, se si acquistano scorte di frutta e verdura, bisogna mantenere separata quella che si intende consumare a breve da quella che si intende conservare più a lungo. La prima può essere messa in un portafrutta al buio, eventualmente coperta da un tovagliolo e comunque lontano dai raggi del sole, mentre la seconda va posta in frigorifero, ma lontano dalle pareti refrigeranti.