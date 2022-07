Incendio di sterpaglie lungo il ponte nuovo che collega San Pierino a Fucecchio. Il rogo è scoppiato per cause che sono in corso di accertamento nel pomeriggio di oggi (21 luglio).

Fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere velocemente le fiamme evitando che l’incendio si propagasse oltre. Sul posto sono iniziate immediatamente le operazioni di bonifica che hanno richiesto la chiusura temporanea dell’infrastruttura.