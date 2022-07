Quarta dose di vaccino anti Covid per turisti: ci si deve prenotare sul portale regionale

I cittadini di altra regione che si trovino in Toscana per vacanza e turismo possono effettuare la quarta dose di vaccino anti-Covid 19, purché si prenotino sul portale regionale https:// prenotavaccino.sanita.toscana. it/#/home.

Per prenotare basta andare sul portale regionale, cliccare sui pulsanti relativi alla quarta dose per persone con elevata fragilità e per over 60 e dichiarare “di essere temporaneamente presente in Toscana per motivi di turismo/vacanza”, spuntando l’apposito riquadro.

Questa opportunità, riservata ai turisti di fuori regione, è valida esclusivamente per effettuare la quarta dose di richiamo, come da raccomandazione della struttura commissariale per il completamento della campagna vaccinale, in analogia con quanto garantito lo scorso anno.