Roghi, in corso le bonifiche a Calci e Palaia

Ancora aperto anche il fronte dell’incendio a Vecchiano dove sono già bruciati 120 ettari e al momento stanno operando 2 Canadair e 4 elicotteri della flotta regionale oltre a 15 squadre dell’antincendio boschivo a terra e squadre dei Vigili del fuoco.

Sono in corso le operazioni di bonifica da parte delle squadre Aib e dei vigili del fuoco su tutti gli altri incendi divampati ieri in Toscana: nel comune di Calci, a Vallebuia, a Palaia, in località Forcoli; a San Gimignano; nei territori di Castell’Azzara in provincia di Grosseto; a Vaiano nel pratese; a San Vincenzo in provincia di Livorno; a Figline Incisa nel Valdarno fiorentino, nei boschi a San Pietro Belvedere nel comune di Capannoli e ad Aratrice nel territorio di Civitella Paganico nel grossetano.