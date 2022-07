Scontro sulla Tosco Romagnola est fra due auto e una moto: grave un 35enne

Una giornata caratterizzata dagli incidenti quella di oggi nel comprensorio del Cuoio e zone limitrofi.

L’episodio più grave si è verificato poco dopo le 16 sulla Tosco romagnola est nel tratto che dalla frazione pontederese de La Rotta porta a Montopoli all’altezza del cavalcaferrovia in località Vallicelle. Secondo le prime informazioni a seguito di un incidente con due auto un uomo di 35 anni circa, che viaggiava in moto, sarebbe rimasto gravemente ferito ad entrambe le gambe. Vista la gravità è stato necessario allertare l’elisoccorso Pegaso, da parte della centrale unica del 118 Pisa-Livorno, che lo ha condotto all’ospedale pisano di Cisanello in gravi condizioni. Da valutare, in particolare, le condizioni di uno dei due arti. I rilievi dell’incidente sono della polizia locale di Pontedera.

Un altro incidente, che ha richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco, si è verificato sul viale Colombo a Ponte a Cappiano, frazione di Fucecchio. In questo caso il ferito è stato trasportato all’ospedale San Giuseppe di Empoli. A Villa Campanile, poco dopo le 15, una donna di 47 anni ha avuto la peggio in un altro incidente, rilevato dalla polizia municipale, ed anche lei è finita in codice giallo all’ospedale empolese.

Un minorenne di 17 anni, in scooter, invece, è la vittima di un incidente che si è verificato nella serata di ieri sulla toscoromagnola in località Catena. Il giovane è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Careggi di Firenze.