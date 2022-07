Fiamme nei boschi intorno a Orentano, chiusa una strada

Incendio in corso oggi (22 luglio), nei boschi circostanti, la frazione di Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto. Per questo motivo è stata chiusa al traffico via Nencini ad Orentano.

Ad annunciarlo il sindaco Gabriele Toti.

Per consentire di effettuare al meglio le operazioni di spegnimento è stato disposta la chiusura della strada, mentre stanno operando vigili del fuoco, associazioni di volontariato e polizia municipale.