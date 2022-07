Si sblocca il cantiere per la pista ciclabile in viale Colombo: a breve riprenderanno i lavori

Riprenderanno a breve i lavori alla pista ciclabile in viale Colombo a Fucecchio. La giunta comunale ha infatti approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo ed ha “recuperato i soldi” per il completamento dell’opera che era ferma da alcuni mesi.

Il giallo è quindi svelato, la pista ciclabile, o meglio il percorso ciclopedonale che collegherà Fucecchio e Ponte a Cappiano a questo punto vedrà la fine. I 164mila euro necessari, ossia il costo complessivo dell’intervento il cui progetto è stato redatto dal personale tecnico interno all’ente, sono stati recuperati dall’amministrazione comunale da un avanzo del costo iniziale del recente intervento per la riqualificazione di piazza Montanelli vincolato da mutuo che ammontava a 1.400.000,00 per il quale è stata richiesta la devoluzione parziale.

Il percorso ciclopedonale in progetto si allaccerà con il tratto ultimato di recente all’altezza della rotonda dei Barchini per poi unirsi con quello già realizzato tra quest’ultima e la rotonda della Ferruzza. Da quest’ultima poi si intersecherà con i due tratti ciclopedonali già realizzati su via Bonaparte e via Pistoiese per arrivare fino a Botteghe.

Il percorso riservato l’utenza debole su viale Colombo sarà ricavato tramite l’allargamento del percorso pedonale esistente, e sarà in sede propria opportunamente delimitata e riservata alla circolazione pedonale e ciclabile. Trattandosi di traffico ciclopedonale locale sarà prevista la realizzazione del doppio senso di marcia.

Gli interventi previsti prevedono l’ampliamento della corsia del percorso fino a raggiungere la larghezza totale di 3 metri a partire dallo spartitraffico già realizzato. E’ prevista inoltre la realizzazione delle predisposizioni per un nuovo impianto di illuminazione ed il rifacimento della pavimentazione bituminosa della strada carrabile con rifacimento delle pendenze ed opere di segnaletica stradale orizzontale e verticale. I nuovi tratti di pista ciclabile saranno provvisti della specifica segnaletica verticale come previsto all’articolo 122 del codice della strada, all’inizio ed alla fine del loro percorso, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione; saranno provvisti di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l’uso specialistico.

La realizzazione del percorso ciclopedonale ha comportato per gli abitanti del viale Colombo e strade limitrofe un significativo allungamento del percorso da Fucecchio per rientrare nelle abitazioni. Chi proviene da Fucecchio infatti, arrivato alla rotonda dei Barchini, dovrà prendere la provinciale Francesca bis, percorrerla fino alla rotonda di Cappiano, e poi risalire il viale. Praticamente un percorso molto più lungo rispetto al passato ed insieme al traffico pesante.