Multe a valanga a Lazzeretto, il caso va in Consiglio comunale

Finisce in consiglio comunale a Cerreto Guidi la querelle delle multe al semaforo della frazione di Lazzeretto.

L’argomento è fissato all’ ultimo punto dell’ordine del giorno della convocazione in programma giovedì 28 di luglio alle 19,15. La richiesta, con un interrogazione al sindaco, Simona Rossetti, è stata formulata dal gruppo consiliare di Centro Destra per Cerreto da parte del capo gruppo Bruno Ciattini.

La vicenda da alcuni mesi sta creando apprensione e tensione tra gli abitanti del Comune di Cerreto Guidi e l’amministrazione comunale per le migliaia di multe recapitate per le violazioni accertate dagli apparecchi T-Red installati a fine febbraio dall’Unione dei Comuni all’incrocio tra via sul Vincio, via Piave e via II Settembre.

“Sotto accusa” la telecamera posta su quest’ultima strada, di competenza della Città Metropolitana di Firenze, che ha registrato migliaia di infrazioni di cittadini che, a loro dire, avevano oltrepassato il primo semaforo in forza ad un abitudine, per alcuni consolidata nel tempo (e comunque vietata), per poi fermarsi al secondo posto alcuni metri più avanti.

L’esponente di Forza Italia aveva fin da subito, nei giorni caldi della querelle, espresso attraverso i media locali la volontà di chiedere chiarezza e l’intenzione di portare la questione sui banchi dell’organismo comunale che rappresenta tutti i cittadini.

“Vorrei sapere – ha spiegato – quante multe sono state fatte in totale fino a ora, ma anche se l’amministrazione ritiene che il posizionamento delle telecamere sia idoneo oppure sia installato solo ed esclusivamente per fare cassa e non per rendere l’incrocio più sicuro perché ci rifiutiamo di credere i cerretesi siano così poco rispettosi del codice della strada”.

In questo modo si era espresso fin da subito nei primi giorni caldi della querelle il rappresentante di minoranza in consiglio comunale, e l’occasione per ottenere le risposte richieste è dunque quella di giovedì nell’ambito del parlamentino cerretese.

La palla passa ora al primo cittadino, che dopo averlo fatto con uno scarno comunicato lo scorso 26 maggio sul sito istituzionale del Comune, dovrà rispondere in consiglio comunale ai quesiti posti dall’esponente di Forza Italia e capogruppo di minoranza.