Polizia municipale dell’Empolese Valdelsa, scatta un nuovo sciopero

Il sindacato Cse flpl proclama una intera giornata di sciopero per domenica 31 luglio prossima per la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa.

La situazione​ non è per niente buona. A parlare sono i dirigenti territoriali della sigla sindacale, Luca Mori e Enrico Maestrelli:​ “La polizia municipale è sotto organico e gli uffici amministrativi, ridotti ai minimi termini e spesso composti dagli stessi Agenti, nonostante gli sforzi profusi, sono in grave difficoltà a garantire un servizio adeguato”.

“Queste sono le problematiche principali per le quali, secondo il Cse-flpl,​ non sono state date ancora risposte certe ed esaustive e che hanno portato a proclamare lo sciopero. Il personale della polizia municipale – spiegano -,​ attualmen­te ha un organico di 82 operatori tra am­ministrativi, agenti e ufficiali, a fron­te di una pianta org­anica di 104 unità. All’appello mancano 22 agenti/ufficiali. Una carenza cronica quella dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, e nella fattispecie per la polizia municipale, che non riesce a trovare risposte adeguate. Nonostante i numerosi incontri con la parte pubblica, e le altrettante numerose promesse e impegni, la situazione non accenna a migliorare. Si dà atto che qualcosa in passato si è mosso, ma di certo non è stato sufficiente per​ arginare una situazione così grave e che si trascina da anni. Con questi numeri, ancora ridotti a circa la metà per il periodo delle ferie estive e già programmate da marzo, con​ una età media che supera i 50 anni, gli agenti della Polizia Municipale dell’ Unione dei Comuni Del Circondario Empolese Valdelsa, stanno affrontando il periodo estivo, ricco di eventi per i quali è sempre richiesto il loro impiego, spesso chiamati a coprire tre turni. Si può ben capire con quanta difficoltà la Polizia Municipale tenti di garantire​ un servizio dignitoso​ e adeguato alle richieste della cittadinanza, utilizzando al massimo tutte le risorse, sovente ricorrendo anche all’utilizzo dell’istituto dello straordinario per colmare la mancanza di personale, che inevitabilmente si trovano a fronteggiare un equilibrio interno delicato”.

“Si ricorda – proseguono i sindacalisti – che stiamo parlando di un territorio comprendente 11 Comuni, di circa 170000 abitanti ed una superficie di moltissimi km quadrati. Un esempio su tutti, in queste settimane appena trascorse, in concomitanza di alcuni eventi importanti, è stato coperto il pronto intervento per tutti gli 11 Comuni anche con solo 2 pattuglie, una pattuglia per 5/6 comuni in contemporanea. La nostra cittadinanza ha bisogno di una Polizia Municipale più solida e che sia in grado di rispondere nella maniera giusta alla richieste di intervento ricordando che una maggiore presenza di personale in divisa sul territorio, equivale a una maggiore sicurezza, per tutti, anche per gli agenti stessi nell’effettuare il proprio lavoro. Il Cse-flpl, ha chiesto più volte all’amministrazione un cronoprogramma chiaro su come e quando si risolveranno problemi che si trascinano da anni. Non possiamo più accettare promesse, perché sono 10 anni che la Politica promette e non mantiene. Per questo, nonostante i tentativi di dialogo naufragati, ai quali non ci siamo mai sottratti e mai ci sottrarremo, ci vediamo costretti alla proclamazione di una giornata di sciopero e continueremo fino a quando la Politica non si assumerà le proprie responsabilità e inizierà a trovare soluzioni a questi problemi”.