Si aggira in strada con una siringa in mano: interviene la polizia

Intervento delle volanti della questura di Pisa in via Colombo dopo la segnalazione, da parte di alcuni residenti, di un giovane in strada, apparentemente disorientato, con una siringa in mano.

Sul posto si sono fiondate due pattuglie che hanno chiuso ogni via di fuga al giovane.

Gli agenti hanno convinto a lasciare a terra la siringa, senza ricorrere all’ uso della forza.

Identificato, il giovane pisano con problemi di tossicodipendenza, è stato poi portato al pronto soccorso con un’ambulanza.